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«Одноклассники» представили крупное обновление

«Одноклассники» открыли доступ к сервису «Моменты» для всех групп

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская соцсеть «Одноклассники» представила крупное обновление — теперь доступ к сервису исчезающих фото и видео «Моменты» открыт для всех групп. Об этом сообщается в пресс-релизе платформы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что с помощью нового формата авторы, медиа и представители бизнеса смогут увеличить вовлеченность подписчиков своей группы, расширить охват контента в соцсети, дополнительно продвинуть товары и услуги, а также разнообразить контент.

В частности, группам доступны все форматы вовлечения в «Моментах» — к примеру, с помощью рамок, масок и стикеров, в том числе загруженных от имени группы через специального бота. Кроме того, группы смогут задавать вопросы подписчикам со стикером «вопрос-ответ» и публиковать их ответы в новых моментах.

Также группы смогут делиться в «Моментах» собственными публикациями из ленты и таким образом увеличивать их охват, публиковать любые ссылки с оформлением без ограничений и вне зависимости от числа подписчиков и привлекать больше внимания к любому событию или контенту — статьям на сайтах, продаже билетов на мероприятия и новым товарам в группе.

Наконец, все администраторы и модераторы групп смогут просматривать архив со статистикой просмотров и реакций — в одноименном разделе на личной странице. В ближайшее время соцсеть добавит эти данные и в общую статистику группы.

«Мы активно развиваем инструменты для авторов и форматы публикаций вертикального контента — в первые дни тестового запуска групповые моменты получили свыше 2,7 миллиона просмотров и более 95 тысяч реакций в день. В 2021 году ежемесячная активная аудитория сервиса "Моменты" достигла 28 миллионов пользователей и составляет более половины аудитории всей социальной сети в России», — рассказал директор по проектам Владимир Кочетков.

«Одноклассники» впервые анонсировали обновление функционала «Моментов» на собственной конференции OK.Update. Тогда же соцсеть объявила о запуске глобальной перестройки сервисов внутри соцсети и новых форматах отображения контента и возможностей для авторов.

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Варвара Кошечкина
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