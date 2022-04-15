Россия перебросит нефть и газ в Азию

«Коммерсантъ»: Россия собирается перебросить поставки нефти и газа из Европы в Азию

Россия собирается перебросить поставки нефти и газа из Европы в Азию. Как пишет «Коммерсантъ», президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня предоставить план строительства соответствующей инфраструктуры.

Российский лидер поручил правительству диверсифицировать экспорт, переориентировав его на южное и восточное направления, в страны Африки, Латинской Америки и АТР. Он также отметил необходимость предусмотреть строительство новых трубопроводов с месторождений Сибири.

По словам Путина, необходимо ускорить реализацию инфраструктурных проектов, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа.

Как указывает газета, у «Газпрома» впервые появится возможность перенаправить ресурсы Западной Сибири в восточном направлении. Однако сейчас единственным возможным покупателем этого газа являетяс Китай, переговоры с которым по контракту по «Силе Сибири» длились более десяти лет.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичных товаров. В Европе захотели отказаться от российского сырья, в том числе нефти и газа.