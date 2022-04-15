Названы лучшие и худшие российские регионы для жизни на пенсии

Камчатка, Костромская область, Москва и Петербург оказались лучшими для жизни на пенсии

Лучшие условия жизни для людей пенсионного возраста в России сложились на Камчатке, в Костромской области, Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в исследовании проекта «Если быть точным».

При составлении рейтинга учитывались такие показатели за 2020 год, как ожидаемая продолжительность жизни без инвалидности после 55 лет, занятость, бедность с поправкой на самооценку, социальная активности и охват соцобслуживанием. Так, в Москве и Санкт-Петербурге наименее остро стоит проблема бедности среди людей старше 55, на Камчатке и в Костромской области много пенсионеров, вовлеченных в социальную активность, а в Севастополе оказался один из самых высоких показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Также названы худшие регионы для жизни на пенсии. Это Алтайский и Забайкальский край, Оренбургская и Томская область. Там зафиксирован высокий уровень бедности, недостаток условий для занятости и слабые надежды на здоровую жизнь после 55 лет. По сравнению с 2019 годом ожидаемая продолжительность здоровой жизни после 55 лет снизилась в 72 регионах.

Ранее сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами в рейтинге регионов по качеству жизни. Замыкают список Тыва, Карачаево-Черкесская республика и Еврейская автономная область.