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Названы лучшие регионы России по качеству жизни

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами в рейтинге регионов по качеству жизни в 2021 году

Фото: Pixabay

Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами в рейтинге регионов по качеству жизни. Замыкают перечень Тыва, Карачаево-Черкесская республика и Еврейская автономная область, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Эксперты составили рейтинг на основании 67 показателей, которые оценивают состояние условий жизни и ситуации в социальной сфере. Далее специалисты рассчитали рейтинговый балл, который служит критерием ранжирования регионов.

Лучшими регионам России по качеству жизни в 2021 году названы Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Наиболее высокий рейтинговый балл зафиксировали у Москвы — 81,4 из 100, у Санкт-Петербурга — 80,2, а Московской области — 75,9. Эти регионы возглавляют перечень уже в течение многих лет.

Специалисты полагают, что Москва, Санкт-Петербург и Московская область остаются в лидерах рейтинга благодаря инфраструктуре, высокому уровню экономики, социальной сферы вкупе и значительному потенциалу для будущего развития.
В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области.

Ранее россиянам назвали три лучших региона России для покупки жилья. К ним отнесли Приморский края, Вологодскую и Ярославскую области.

Марина Совина
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