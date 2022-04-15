Москвичам назвали способ сэкономить на перепланировке квартиры

Москвичи могут сэкономить на перепланировке квартиры, используя типовые решения

Жители Москвы могут сэкономить на проекте и техническом заключении при проведении перепланировки квартиры, если воспользуются типовыми решениями. Подобный способ назвали на сайте мэрии столицы.

Способ касается собственников квартир в домах типовых серий. Для зданий панельного и блочного типов массовых серий авторы разработали проекты перепланировок, которые размещены в каталоге. Таким образом желающим не нужно будет самим оформлять документы.

Для проведения перепланировки необходимо будет подать только заявление. Мосжилинспекция разработает техническое заключение, а собственник должен будет обеспечить доступ в квартиру для осмотра помещения.

Ранее москвичам назвали самые частые ошибки при перепланировке квартир, нарушающие Жилищный кодекс. Первой популярной ошибкой стал снос одной из несущих стен, держащих основную конструкцию здания. Другим частым нарушением на портале назвали объединение балкона с жилой частью квартиры.