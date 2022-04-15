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Поклонская высказалась об ответных ударах «Искандерами» по Киеву

Замглавы Россотрудничества Поклонская заявила, что как крымчанка не ждет ударов по Киеву
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская ответила вице-премьеру Крыма Владимиру Константинову об «ожидании крымчанами» удара «Искандерами» по Киеву. Ее высказывание приводится в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что как крымчанка не ждет ударов по украинской столице. Экс-депутат Госдумы призналась, что выступает за мирное урегулирование конфликта.

«Я не жду полета ракеты "Искандер" или чего-то посерьезнее вообще никуда — тем более в Киев»», — написала замглавы Россотрудничества.

Тогда как крымский вице-премьер уверен, что для российской стороны «настало время действовать» против украинских «центров принятия решений».

Ранее Минобороны пригрозило ответными ударами по Киеву в случае украинских атак на Россию.

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Анна Щербакова
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