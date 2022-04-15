В США начались протесты из-за убийства афроамериканца полицейским

В США начались протесты после убийства афроамериканца полицейским при попытке задержания

Небольшие протесты начались в городе Гранд Рапидс в штате Мичиган после публикации полицией видео, на котором офицер при попытке задержания темнокожего водителя выстрелил ему в голову. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел еще 4 апреля, однако получил широкую огласку лишь на этой неделе после появления видео задержания, обернувшегося смертью человека.

Сотрудник полиции США остановил автомобиль для проверки документов на транспортное средство, объяснив, что номера не совпали с техническими данными автомобиля. На тот момент водитель уже вышел из машины, что является нарушением во многих штатах, где правила дорожного движения требуют оставаться в автомобиле, если выйти не просит офицер полиции.

Темнокожий отвечал невнятно и на вопрос, владеет ли тот английским, и ответил утвердительно. Водитель открыл дверь, но не потянулся за правами, а оглянулся по сторонам. В результате сотрудник полиции решил задержать его, тот попытался сбежать. Когда офицер попытался применить шокер и тем свалить задержанного с ног, тот отобрал устройство. Полицейский, повалившись сверху, предпринял попытки обездвижить задержанного, а затем достал из-за пояса пистолет и выстрелил ему в голову.

Жертвой инцидента оказался 26-летний уроженец Конго Патрик Лиоя. Его родные требуют публикации имени полицейского и просят привлечь его к ответственности.

В мае 2020 года во многих крупных американских городах, а позднее и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.