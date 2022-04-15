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Рестораны Калининграда угостят туристов необычными блюдами на майские праздники

Калининградские рестораторы угостят туристов сиропом из бузины на майские праздники

Фото: Stefan Schauberger/ Unsplash

Рестораторы Калининградской области захотели угостить местных жителей и туристов новыми блюдами на майские праздники. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам директора Ассоциации индустрии гостеприимства региона Ольги Тесленко, посещаемость ресторанов в регионе упала в апреле на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с чем ресторанный бизнес ищет способы привлечения гостей.

Поэтому кафе и рестораны Калининграда приготовили для отдыхающих новые меню с необычными блюдами, например, суфле из желудей и сироп из бузины. «Также наши рестораторы пытаются заменять дорогие виды продуктов более дешевыми, что выращиваются в регионе. Так, к примеру, заметно подорожавший лосось многие заменяют на сома, готовя его самыми разными способами», — отметила Тесленко.

12 апреля сообщалось, что в Калининграде состоялось открытие 9-го международного фестиваля искусств «Русская музыка на Балтике». Отмечается, что в ближайшие месяцы жителей и гостей региона ожидают 12 концертов с участием отечественных и зарубежных исполнителей. Завершить мероприятие планируют 12 июня концертом, приуроченным ко Дню России.

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Валентина Процкова
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