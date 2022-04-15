Россиянка продала квартиру и лишилась миллионов рублей

Жительница Камчатки продала квартиру и лишилась 8 миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Петропавловска-Камчатского продала квартиру и стала жертвой мошенников. Желавшая приумножить вырученные от сделки средства россиянка лишилась миллионов рублей, сообщает «Российская газета».

56-летняя женщина увидела объявление в соцсетях и зарегистрировалась на сомнительном сайте для инвестиций. После этого ей позвонили люди, представившиеся финансовыми аналитиками, и предложили помощь во вложении средств. Россиянка доверилась мошенникам, установила на смартфон приложение по их рекомендации и перевела взнос в размере 15 тысяч рублей.

В течение месяца женщина следовала советам злоумышленников и продолжала инвестировать свои деньги, полагая, что сумма растет. Когда пострадавшая решила снять средства, с нее потребовали «гарантийный взнос» за операцию. Тогда россиянка заподозрила обман и обратилась в полицию. В общей сложности она потеряла более восьми миллионов рублей, а на злоумышленников завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Однако личность преступников пока не установлена.

В марте похожим образом лишилась денег и квартиры пенсионерка из Петербурга. Телефонные мошенники убедили женщину, что ее сбережения находятся под угрозой, и предложили перевести средства на безопасные счета. За несколько недель она лишилась 4,2 миллиона рублей. Позже злоумышленники побудили россиянку продать квартиру, чтобы «обезопасить» имущество, а деньги передать на временное хранение. Общая сумма ущерба достигла 12,5 миллиона рублей.