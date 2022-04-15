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Слишком дружелюбного тюленя пришлось отучать от общения с людьми

В Девоне тюленя пришлось отучать от общения с людьми, чтобы он мог выжить в дикой природе

Фото: Rame Wildlife Rescue Network

В Великобритании слишком дружелюбного тюленя пришлось отучать от общения с людьми для того, чтобы он мог выжить в дикой природе. Об этом сообщает Daily Mail.

Самку тюленя по кличке Мята регулярно замечают вблизи залива Плимут-Саунд в Девоне. Животное превратилось в своего рода достопримечательность, которая привлекает туристов. Видя миловидную Мяту, люди подкармливают ее из лучших побуждений, но, как выяснилось, от этого ей становится только хуже. Тюлениха запомнила, что пропитание можно получить у людей и перестала добывать пищу так, как это делают дикие тюлени.

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Представители Королевского общества защиты животных объяснили, что однажды Мята проходила реабилитацию, направленную на то, чтобы сделать животное более самостоятельным и менее зависимым от людей. Судьбой животного заинтересовались после того, как оно чуть не попало под машину, когда выбралось на проезжую часть в поисках еды.

После реабилитации Мяту вернули в естественную среду обитания, но вскоре все усилия сотрудников общества защиты животных пошли насмарку, потому что тюленя опять стали кормить местные жители и туристы. Теперь животное проходит второй курс, после которого его пересилят в отдаленный район Шотландии.

Ранее сообщалось, что комитет Comedy Wildlife Photography Awards объявил финалистов конкурса смешных фотографий дикой природы. Всего в финал вышли 42 работы, на которых запечатлены забавные моменты из жизни животных.

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Евгения Черкасова
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