СКР заинтересовался словами Зеленского о войне с Россией

СКР изучит слова из интервью Зеленского о заблаговременной подготовке к войне с Россией

Следственный комитет России (СКР) изучит данные, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью «Би-би-си». Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщается в Telegram-канале СКР.

Следствие заинтересовалось словами Зеленского «о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения».

СКР собирается проанализировать публикацию и сопутствующие ей действия на наличие в них признаков уголовного наказуемого деяния. Если следователи усмотрят это, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны. Этому соответствует статья 353 УК РФ.

В интервью «Би-би-си» Владимир Зеленский заявил, что украинские власти понимали неизбежность открытого столкновения с Россией и «начали эту войну еще раньше». Он уточнил, что речь идет о подготовке к боевым действиям внутри страны.