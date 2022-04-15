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В России заявили о создании аналога SWIFT

В Центре компетенций НТИ СПбГУ заявили о разработке российского аналога системы SWIFT

Фото: PIxabay

Центр компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» сообщил, что начал заниматься созданием децентрализованной международной системы межбанковских финансовых сообщений с использованием блокчейн-технологий. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты заявили о разработке российского аналога SWIFT в связи с санкциями против страны, в рамках которых российские банки отключили от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. В стране уже есть свой банковский мессенджер для неплатежных документов — система передачи финансовых сообщений (СПФС) при Центробанке, однако он значительное моложе и не решает все возникшие проблемы.

Глава Центра компетенций НТИ СПбГУ Дмитрий Шишмаков заявил, что аналог SWIFT в России станет «максимально децентрализованной и независимой от регуляторов системой», что является его главным отличием.

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«Вместе с тем система будет гарантировать достоверность данных и при этом иметь возможность хранить банковскую тайну между участниками сделки», — отметил он.

Кроме того, в системе не будет владельца или группы. Такая возможность является шагом на пути к «созданию многополярного мира», уверен эксперт. Он призвал посмотреть шире и напомнил, что технологии распределенных реестров обычно требуют участия посредника. Внутри страны им становится государство и его институты.

«В мире, как показывает практика, на сегодняшний день беспристрастного посредника нет — доверие потеряно. В таком контексте роль блокчейна кратно возрастает», — объяснил Шишмаков.

В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT 7 российских банков — ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. 8 апреля ЕС полностью заморозила активы четырех организаций из списка с целью «полностью отрезать их от рынков Евросоюза».

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Марина Совина
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