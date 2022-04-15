В Россию прилетел самолет с детьми из Сирии

Самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми прилетел в подмосковный Чкаловский

Самолет, на борту которого находятся 10 российских детей, вывезенных из лагерей Сирии, прилетел в подмосковный аэропорт Чкаловский. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ, передает РИА Новости.

«Среди них — шесть мальчиков и четыре девочки, их возраст от пяти до 17 лет. Самолет ВКС России с детьми ночью совершил посадку на Подмосковном аэродроме», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в полете детей сопровождали врачи, психологи и представители детского омбудсмена. Все дети перенесли перелет хорошо, на российской военной базе Хмеймим военнослужащие группировки войск ВС РФ накормили их перед вылетом. Также дети получили подарки: детские рюкзаки с письменными принадлежностями, книги и игрушки.

Прибывших отправили в медицинское учреждение, где они пройдут полное медицинское обследование и реабилитацию. После этого их передадут родственникам и новым семьям.

В декабре прошлого года сообщалось, что девять российских детей вернулись на родину из лагерей беженцев и приютов, находящихся в Сирии. Восемь детей находились в лагере, один — в приюте. Все они родом из Дагестана, самому младшему из спасенных детей 6 лет, старшему — 17.