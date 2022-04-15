Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Великобритания захотела поставлять газ транзитом в Европу

Daily Telegraph: Британия намерена увеличить поставки транзитного газа в Европу

Фото: Tim Gardner / Reuters

Великобритания может помочь ЕС снизить зависимость от российских поставок. Она хочет стать страной-транзитером природного газа в Европу, сообщает Daily Telegraph.

Английская энергетическая компания National Grid ждет увеличения экспорта газа из Британии в Европу в течение следующих шести месяцев, в сентябре начинается заполнение хранилищ Европы. Издание поясняет, что топливо поступает в Великобританию из Норвегии по газопроводу через Северное море и на танкерах в виде СПГ со всего мира. Оно может быть перенаправлено через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.

Котировки TTF1! от TradingView

Европа получает 40 процентов газа через трубопроводы из России. «Мы можем увидеть использование британских терминалов и национальной системы транспортировки для транзита газа в Европу», — говорится в прогнозе National Grid

Евросоюз планирует постепенно отказаться от газа, нефти и угля из России. Регион хочет сократить зависимость от российского газа на две трети в 2022 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Глава «Роснано» попросил генпрокурора проверить работу компании при Чубайсе
Жители российского города не смогли выпросить мусорный бак
В Германии попросили поставить еще больше оружия для Украины
Рэперша Карди Би впервые показала лицо сына и рассекретила его имя
Эквадорец предстанет перед судом за контрабанду в Россию кокаина
Олейник раскрыл отношение UFC к выходу россиян на бои с триколором
«Роскосмос» запустит «Донбасс» к МКС
Домохозяйка с ожирением заработала миллионы рублей благодаря поеданию фастфуда
В Москве спрогнозировали аномальный дождь со снегом
Назван самый богатый чиновник в правительстве России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.