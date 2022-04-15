Великобритания захотела поставлять газ транзитом в Европу

Daily Telegraph: Британия намерена увеличить поставки транзитного газа в Европу

Великобритания может помочь ЕС снизить зависимость от российских поставок. Она хочет стать страной-транзитером природного газа в Европу, сообщает Daily Telegraph.

Английская энергетическая компания National Grid ждет увеличения экспорта газа из Британии в Европу в течение следующих шести месяцев, в сентябре начинается заполнение хранилищ Европы. Издание поясняет, что топливо поступает в Великобританию из Норвегии по газопроводу через Северное море и на танкерах в виде СПГ со всего мира. Оно может быть перенаправлено через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.

Европа получает 40 процентов газа через трубопроводы из России. «Мы можем увидеть использование британских терминалов и национальной системы транспортировки для транзита газа в Европу», — говорится в прогнозе National Grid

Евросоюз планирует постепенно отказаться от газа, нефти и угля из России. Регион хочет сократить зависимость от российского газа на две трети в 2022 году.