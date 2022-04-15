В России резко упал спрос на пиарщиков

«Ъ»: спрос на специалистов в сфере маркетинга и рекламы в России упал почти наполовину

В России с начала спецоперации резко упал спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR — вакансий стало меньше почти наполовину, в то время как число резюме увеличилось на 11 процентов. Такие результаты показало исследование HeadHunter и агентства PR Perfect, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Снижение спроса на пиарщиков эксперты объясняют уходом иностранных компаний, а также сокращением затрат на продвижение.

В исследовании сравнивали данные периода с 28 марта по 3 апреля с данными с 14 по 20 февраля. Оказалось, что после начала военной операции количество вакансий в этой сфере упало на 44 процента, до 81,3 тысячи. До 24 февраля их число, напротив, росло — к этой дате их было на 124 процента больше, чем в начале 2021 года.

Тот факт, что количество резюме увеличилось, связан с сезонным трендом —специалисты обычно начинают активно искать работу в начале весны, говорят аналитики. Тем не менее конкуренция (соотношение резюме к вакансиям) в отрасли стала выше — 24 февраля показатель был равен 2,2, а к 3 апреля он увеличился до 5,2. Зарплаты в сфере маркетинга, рекламы и PR при этом остались прежними — в Москве компании в среднем предлагают около 76 тысяч рублей, а в целом по России — 57 тысяч.

Падение спроса на таких профессионалов объясняется тем, что с российского рынка ушли многие иностранные бренды, полагает основатель PR Perfect Кристина Петрова: «Для одних специалистов они были работодателями, для других — клиентами». Кроме того, затраты на продвижение — «часто первая статья расходов, за счет которой компании начинают оптимизировать бюджеты», рассказала эксперт.

Сооснователь Vinci Agency Мария Лапук сообщила, что агентства и компании сейчас в целом приостановили наем пиарщиков. «Больше всего пострадали специалисты по перформанс-маркетингу, так как закрыты каналы (приостановлена закупка рекламы в Google, заблокированы и запрещены соцсети, принадлежащие Meta, которая признана в России экстремистской организацией и также запрещена — прим. "Ленты.ру")», — пояснила Лапук. Без работы теперь могут остаться несколько тысяч человек, полагает президент «Игроник» Никита Пипко.

Самые высокооплачиваемые профессионалы в России, IT-специалисты, также столкнулись с проблемами. C 21 марта в России было открыто почти 95 тысяч вакансий в IT, что на 25 процентов меньше, чем на начало девятой недели (21 февраля). Количество резюме в этот период выросло на 15 процентов — до 286,4 тысячи.