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Врач назвал доступные способы укрепить легкие после пневмонии

Пульмонолог Никишенков: восстановить легкие после пневмонии поможет скандинавская ходьба

Фото: Camylla Battani / Unsplash

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени М.Ф.Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков рассказал, что физическая активность и дыхательные практики помогут восстановить легкие после пневмонии. Его слова передает Пятый канал.

Медик назвал скандинавскую ходьбу одним из самых эффективных и вместе с тем доступных способов укрепления легких после перенесенных заболеваний. По его словам, этот вид физической активности улучшает состояние мышц рук, ног, спины и груди, а если во время скандинавской ходьбы еще и правильно дышать, это поможет укрепить легочную систему. Также пульмонолог отметил, что помимо скандинавской ходьбы для восстановления легких будут полезны езда на велосипеде или роликах или просто прогулки, так как они укрепляют дыхательные мышцы и улучшают кровоток.

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Кроме того, Никишенков напомнил, что для быстрой реабилитации после перенесенной пневмонии важно не забывать соблюдать режим дня, сбалансированно питаться, высыпаться и делать по утрам легкую зарядку и дыхательную гимнастику. «Результатом дыхательных упражнений будет укрепление диафрагмы, межреберных мышц и улучшение кровотока, насыщение кислородом крови», — объяснил эксперт.

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Наталья Обрядина
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