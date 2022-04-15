ВЦИОМ сообщил о росте одобрения деятельности президента России

ВЦИОМ сообщил о росте поддержки россиянами деятельности президента

За последнюю неделю, с 4 по 10 апреля, показатель одобрения деятельности президента России вырос на 0,7 процентных пункта, достигнув показателя 79,6 процента. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составили 55,1 процента (плюс 2,7 процента) и 55 процентов (плюс 1,7 процента) за неделю.

Участникам опроса также задали прямой вопрос о доверии президенту Владимиру Путину. Положительно ответили 81,6 процента респондентов, аналогичные цифры были зафиксированы неделей ранее. Премьер-министру Михаилу Мишустин доверяют 64,7 процента россиян (плюс 0,2 процентных пункта), Сергею Миронову — 29,7 (минус 1,5), Геннадию Зюганову — 29,1 (минус 0,4), Алексею Нечаеву — 7,7 (плюс 0,2).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,5 процента (плюс 0,3), КПРФ — 11,1 процента (минус 0,1), ЛДПР — 8,8 процента (плюс 1,1), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6 процента (плюс 0,2) и «Новые люди» — 4,8 процента (плюс 0,4).