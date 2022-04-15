Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

ВЦИОМ сообщил о росте одобрения деятельности президента России

ВЦИОМ сообщил о росте поддержки россиянами деятельности президента

Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС

За последнюю неделю, с 4 по 10 апреля, показатель одобрения деятельности президента России вырос на 0,7 процентных пункта, достигнув показателя 79,6 процента. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составили 55,1 процента (плюс 2,7 процента) и 55 процентов (плюс 1,7 процента) за неделю.

Участникам опроса также задали прямой вопрос о доверии президенту Владимиру Путину. Положительно ответили 81,6 процента респондентов, аналогичные цифры были зафиксированы неделей ранее. Премьер-министру Михаилу Мишустин доверяют 64,7 процента россиян (плюс 0,2 процентных пункта), Сергею Миронову — 29,7 (минус 1,5), Геннадию Зюганову — 29,1 (минус 0,4), Алексею Нечаеву — 7,7 (плюс 0,2).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,5 процента (плюс 0,3), КПРФ — 11,1 процента (минус 0,1), ЛДПР — 8,8 процента (плюс 1,1), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6 процента (плюс 0,2) и «Новые люди» — 4,8 процента (плюс 0,4).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Европе предсказали зависимость от российского газа на годы
Ким Чен Ын подарил роскошную квартиру телезвезде
В Москве мужчина годами насиловал малолетнюю дочку сожительницы
В Белом доме высказались о поездке Байдена в Киев
Стало известно о нарушениях властей Греции при отправке оружия на Украину
В Москве у невестки миллиардера похитили кольцо за два миллиона рублей
Жена Медведчука заподозрила СБУ в систематических пытках задержанных
Описана дальнейшая судьба крейсера «Москва»
Фетисов высказался об отказе финских врачей оперировать хоккеиста из России
Звезда сериала «Эйфория» рассказала о романе с 10 мужчинами сразу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.