На Урале троих россиян обнаружили мертвыми после вписки

В Магнитогорске в квартире нашли тела троих местных жителей

В Магнитогорске в одной из квартир обнаружили тела троих местных жителей без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя областного управления СК России Владимира Шишкова.

По его словам, дверь была заперта изнутри, вещи лежали в порядке. На столе в одной из комнат следователи обнаружили вещество, по предварительным данным, наркотикосодержащее.

Причину смерти трех жителей Урала установят во время экспертизы. По сведениям издания, вечером 13 апреля мужчины собрались на вписку для совместного употребления алкоголя и наркотиков, а утром 14-го числа их нашли мертвыми.

15 февраля сообщалось, что российский зэк умер после совместного употребления наркотиков с тюремщиком.