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Спорт

Боец Харитонов объяснил желание получить гражданство США

Боец MMA Харитонов объяснил желание получить гражданство США участием в турнирах в стране

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов объяснил желание получить гражданство США. Его слова приводит «РБ Спорт».

Спортсмен назвал нормальным желание иметь российский и американский паспорт, так как это позволит ему беспрепятственно въезжать в США для участия в турнирах Bellator. «Не надо получать никаких виз. Вот у меня закончилась виза: как я ее получу в Америке? Мне сейчас Bellator должен сделать петицию. Но пока не делают из-за политической ситуации», — объяснил он.

Харитонов провел последний поединок на турнире организации Eagle FC Хабиба Нурмагомедова в США. Россиянин нокаутировал Тайрона Спонга из Нидерландов. Всего спортсмен провел 43 боя по правилам MMA, на его счету 33 победы и 8 поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися.

Посольство США в Москве с 12 мая 2021 года прекратило выдавать визы и сокращает список консульских услуг — ими могут воспользоваться только граждане США в чрезвычайных ситуациях. Например, в случае истечения срока действия виз, а также в случаях угрозы жизни или наступления смерти.

Анастасия Борисова
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