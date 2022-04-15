Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Аналитик рассказал о «хронической болезни» японской экономики

Аналитик Кочетков заявил, что слабая иена укрепляет экспорт Японии и компенсирует дефляцию

Фото: Jason Lee / Reuters

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что ослабление курса иены выгодно властям Японии. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Кочетков рассказал, что японской экономике свойственна «хроническую болезнь» — низкая дефляция. Слабая иена компенсирует ее, а также укрепляет экспорт страны.

«Япония довольно активно использует инструмент валютных интервенций со второй половины 90-ых годов прошлого века. Принято считать, что слабая иена стимулирует экспорт из страны, так как повышает конкурентные преимущества японских товаров на глобальном рынке», — объяснил эксперт.

Материалы по теме:
Выпил водки с Лавровым и сравнил Курилы с Крымом. Чего ждать от нового премьер-министра Японии?
Выпил водки с Лавровым и сравнил Курилы с Крымом. Чего ждать от нового премьер-министра Японии?
8 октября 2021
Между нами снова лед. Россия отказалась от мирных переговоров с Японией. Почему в Токио призывают готовиться к войне?
Между нами снова лед.Россия отказалась от мирных переговоров с Японией. Почему в Токио призывают готовиться к войне?
29 марта 2022

Специалист добавил, что дефляция является следствием того, что Япония достигла высокой ступени экономического развития. Это явление подразумевает сокращение потребления у граждан, поэтому цены на товары не увеличиваются. Кочетков добавил, что Япония занимает вторую строчку после США по объемам иностранных инвестиций. Поэтому ослабление иены стимулирует инфляцию, а капитал страны получает возможность увеличиться за счет разницы ставок.

Ранее в Японии раскрыли последствия отказа от российского угля. Издание Asahi допустило, что в стране вырастут цены на электроэнергию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России внепланово проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ
Байден заявил о потере США лидерства по инвестициям в сферу исследований
Антироссийские санкции ударили по близкому партнеру НАТО в Латинской Америке
Аналитик рассказал о «хронической болезни» японской экономики
Зеленского обвинили в представлении опасности для собственного народа
В США предрекли большой экономический ущерб из-за санкций против России
В России предложили новые правила покупки вторички с ипотекой
Человечество призвали покупать меньше одежды
В России заявили о создании аналога SWIFT
В Минобороны России опровергли исторический миф о бандеровцах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.