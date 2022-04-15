Аналитик рассказал о «хронической болезни» японской экономики

Аналитик Кочетков заявил, что слабая иена укрепляет экспорт Японии и компенсирует дефляцию

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что ослабление курса иены выгодно властям Японии. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Кочетков рассказал, что японской экономике свойственна «хроническую болезнь» — низкая дефляция. Слабая иена компенсирует ее, а также укрепляет экспорт страны.

«Япония довольно активно использует инструмент валютных интервенций со второй половины 90-ых годов прошлого века. Принято считать, что слабая иена стимулирует экспорт из страны, так как повышает конкурентные преимущества японских товаров на глобальном рынке», — объяснил эксперт.

Специалист добавил, что дефляция является следствием того, что Япония достигла высокой ступени экономического развития. Это явление подразумевает сокращение потребления у граждан, поэтому цены на товары не увеличиваются. Кочетков добавил, что Япония занимает вторую строчку после США по объемам иностранных инвестиций. Поэтому ослабление иены стимулирует инфляцию, а капитал страны получает возможность увеличиться за счет разницы ставок.

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