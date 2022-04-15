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Белоруссия ввела запрет на въезд зарегистрированных в ЕС автомобилей

Власти Белоруссии запретили въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в ЕС

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Власти Белоруссии запретили въезд в страну автомобилям и тягачам, зарегистрированным в Европейском союзе (ЕС). Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Минтранса.

Запрет на перемещение автомобилей через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в республику вводится с 00:00 (совпадает с московским — прим. «Ленты.ру») 16 апреля.

Исключение составляет лишь транспорт, который следует через определенные пункты пропуска в специально установленные места для проведения грузовых операций и прицепки.

Ранее ЕС прекратил пропуск через границу грузовых автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии. Под ограничения также попали грузоперевозки по территории Евросоюза. Ограничения не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции.

10 апреля стало известно, что Латвия не пропустила в страну 150 российских и белорусских фур из-за наложенных Евросоюзом санкций. Большинство водителей не были информированы о запрете.

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Алевтина Запольская
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