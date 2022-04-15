Народный артист РСФСР Борис Заволокин умер в 82 года после продолжительной болезни

В Туле умер народный артист РСФСР Борис Заволокин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Тульского академического театра драмы имени Горького Сергея Борисова.

Он рассказал, что актер скончался в 82 года после продолжительной болезни. Последние дни жизни он провел в больнице, а на сцену не выходил с 27 марта.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Заволокина и назвал случившееся невосполнимой утратой для всей российской культуры. Он подчеркнул, что артист «всю жизнь сохранял безграничную преданность любимому делу и высоким идеалам служения искусству».

Борис Заволокин родился 26 июля 1939 года. Он выступал в составе Тульского театра драмы и участвовал в таких спектаклях, как «Концерт Высоцкого в НИИ», «Волки и овцы», «Пигмалион», «Вчера подкралось незаметно», «Страсти по Никите», «Униженные и оскорбленные» и «Свои люди — сочтемся». Также актер появлялся в фильмах и сериала «Апостол», «Почтовый роман», «Петр Рябинкин» и «Прости-прощай».