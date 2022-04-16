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СК возбудил дело о нападении на россиян в ходе автопробега в Афинах

СК возбудил уголовное дело по факту нападения на россиян в ходе автопробега в Афинах

Фото: Shutterstock

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту нападения в Афинах на граждан страны, которые принимали участие в автопробеге в поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следователей, 3 апреля 2022 года неизвестные напали на автомобиль участников автопробега в Афинах. При этом в машине находились россияне, в том числе ребенок. Злоумышленники разбили окно автомобиля и нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему, пытаясь вырвать у него из рук флаг.

Уточняется, что дело возбуждено по статьям 149 и 116, а также по части 1 статьи 167 УК РФ («Воспрепятствование проведению шествия или участию в нем»; «Побои»; «Умышленное повреждение имущества»). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности причастных к нападению.

В начале апреля стало известно, что группа украинцев во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напала на одну из машин, в результате семилетняя девочка получила травмы. Мать ребенка рассказала, что украинцы атаковали машины, когда они остановились на светофоре. По словам женщины, они вырвали из рук ее дочери российский флаг и ударили ее древком, разбив руку ребенка до крови.

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Варвара Кошечкина
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