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Растерявшегося на сцене Байдена сравнили с Брежневым

TAC: подавший руку пустоте для рукопожатия Байден напоминает Брежнева в последние годы
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Подавшего руку пустоте для рукопожатия президента США Джо Байдена сравнили с поздним генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Такое мнение выразил редактор журнала The American Conservative Род Дреер.

По его словам, поведение американского лидера во время недавнего визита Барака Обамы в Белый дом вызывает тревогу. Тогда Байден попытался пожать руку кому-то, кого рядом не было, а затем начал бесцельно ходить по сцене.

Дреер напомнил, что Байден является главнокомандующим вооруженными силами США. Однако, утверждает он, «становится совершенно очевидно, что он не способен контролировать даже самого себя». «С точки зрения слабости его позиций на выборах, я думал о Байдене как о [бывшем президенте США] Джимми Картере. Однако теперь он напоминает мне еще и [генсека ЦК КПСС] Леонида Брежнева в последние годы его правления», — заявил журналист.

Странное поведение Байдена вызвало бурю возмущения в сети. Кроме того, некоторые политики, в том числе 51-летний сенатор от штата Техас Круз, указали на возможное ухудшение когнитивных функций у главы государства. Робби Старбак, который баллотируется в Конгресс на предстоящих республиканских праймериз в штате Теннесси, заметил: «О боже. Музыка делает это в 10 раз хуже. Этот человек не годится на пост президента. Точка».

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Ксения Назарова
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