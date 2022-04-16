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Лукашенко рассказал о фотографии с Путиным на фоне «впечатляющей дурницы»

Президент Белоруссии рассказал о фотографии с Путиным на фоне «впечатляющей дурницы»

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о фотографии со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время их встречи на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом глава государства высказался во время участия в республиканском субботнике, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко ответил на вопрос журналистки о правдоподобности заголовков западных СМИ, которые писали о его визите на космодром ради фото с Путиным и ядерным чемоданчиком. По словам белорусского президента, вместо этого лидеры двух стран сфотографировались на фоне космической ракеты.

«Мы сфотографировались, но чемоданчика я и не видел. Только на фоне этой дурницы [ракеты] впечатляющей», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что не первый раз фотографировался на фоне такого летательного аппарата, и похвастался тем, что у него «предостаточно фотографий» с Путиным.

Ранее президент Белоруссии заявил об открытии новой страницы в отношениях с Россией. По его мнению, об этом говорит снятие ограничений на участие белорусов в строительстве на ранее закрытых для них территориях в РФ.

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Алевтина Запольская
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