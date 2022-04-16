Лукашенко рассказал о новой странице в отношениях Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новой странице в отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об открытии новой страницы в отношениях с Россией. Об этом сообщает БЕЛТА.

О новых возможностях в отношениях между странами Лукашенко рассказал после посещения космодрома Восточный в Амурской области. Он отметил, что будут сняты все запреты на участие белорусов в строительстве на закрытых ранее для них территориях.

15 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет госкорпорации «Роскосмос» привлекать к работам по строительству космодрома Восточный граждан и компании Белоруссии. Согласно документу, «Роскосмос» сможет задействовать в работе в городе Циолковский граждан Белоруссии и юридических лиц, учредителями которых являются граждане страны или само государство.

Отмечается, что юридические лица должны быть созданы в организационно-правовой форме, установленной законодательством Белоруссии. Порядок привлечения таких лиц определит президент и правительство России.