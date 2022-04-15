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Граждан Белоруссии привлекут к строительству космодрома Восточный

Путин подписал закон о привлечении граждан Белоруссии к работам на космодроме Восточный

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет госкорпорации «Роскосмос» привлекать к работам по строительству космодрома Восточный граждан и компании Белоруссии. Документ, который глава государства внес в парламент, опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон уточняет особенности осуществления деятельности отдельными лицами на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский в Амурской области. Документ регламентирует выполнение работ и оказание услуг, связанных с реконструкцией и строительством объектов наземной инфраструктуры космодрома.

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Согласно документу, «Роскосмос» сможет привлекать к работе в городе Циолковский граждан Белоруссии и юридических лиц, учредителями которых являются граждане страны или само государство. Отмечается, что юридические лица должны быть созданы в организационно-правовой форме, установленной законодательством Белоруссии. Порядок привлечения таких лиц определит президент и правительство России.

Ранее Путин допустил, что полет белорусского космонавта может состояться в 2023 году.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет отправить своих строителей на космодром Восточный.

В январе председатель Президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков сообщил, что представители НАН и «Роскосмоса» обсудят реализацию проекта по полету гражданина Белоруссии в космос.

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Даниил Иринин
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