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В России раскритиковали идею переименовать названия улиц во Львове

Татьяна Москалькова раскритиковала идею переименовать названия улиц в украинском Львове
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале раскритиковала идею переименовать в украинском Львове все улицы, названные в честь русских деятелей.

По ее словам, имена великих русских классиков и ученых является общемировым культурным пространством, которое объединяет людей в их самых гуманных устремлениях. Она добавила, что на идеях, открытиях и произведениях русских деятелей выросло не одно поколение граждан, которые проживают на Украине.

«Что ж, древний Львов теперь, наверное, украсят улицы Гиммлера, Геббельса, д-ра Менгеле и других духовно близких разрушителей не только культуры, но самой матрицы цивилизации», — отметила она.

Москалькова добавила, что в России не переименовываются улицы и достопримечательности, которые связаны с украинской культурой. «Как стояли Палаты Мазепы — так и называются, я уж не стану упоминать про набережную Шевченко, Украинский бульвар, улицы Ивана Франко, Михаила Коцюбинского и многих других. <...> Потому, что мы помним: нельзя любить свое из ненависти к чужому. С этого и начинается расчеловечивание», — отметила она.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что местные власти решили переименовать улицы, названные в честь русских деятелей. Он отметил, что по его распоряжению была создана специальная комиссия, которая вместе с учеными «проанализирует все названия улиц, которые "надо откорректировать"». «Мы всегда в мае на день города имеем традицию давать новые названия или переименования. И как раз эта рабочая группа до мая закончит свою работу, и мы примем решение», — добавил Садовой.

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Марина Совина
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