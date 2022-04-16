Стало известно о гибели десятка людей из-за ударов молний и ливней в Индии

В Индии 11 человек погибли в результате ливней и ударов молний

В Индии более десятка людей погибли за последние двое суток в результате ударов молний и сильных ливней, обрушившихся на северо-восточную часть страны. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает телеканал NDTV.

По его данным, сильные дожди с грозами и штормовым ветром начались в штате Ассам вечером в четверг, 14 апреля. С этого момента жертвами стихии стали как минимум 11 человек.

Так, четыре человека погибли в округе Дибругарх, еще по три человека — в округах Барпета и Тинсукия. Кроме того, известно, что 15-летний подросток скончался из-за попадания молнии в округе Гоалпара.

Уточняется, что всего за два дня непогоды различные повреждения получили более 7,3 тысячи домов, расположенных в данном штате. Также были повалены деревья и опоры линий электропередачи. В настоящее время многие жители вынуждены укрываться в зданиях местных школ.

