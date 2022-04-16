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Правительство конкретизировало план перехода на российскую электронику

Правительство планирует перевести до 30% домохозяйств на электронику из России к 2030 году

Фото: Pixabay

Правительство конкретизировало план перехода на российскую электронику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию предварительной версии соответствующего нацпроекта.

Разработкой этого плана правительство, в том числе Минпромторг, Минцифры и вице-премьеры России Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов, занималось с начала февраля 2022 года. Согласно ему, до 30 процентов домохозяйств будет переведено на электронику из России к 2030 году, также в стране наладится серийный выпуск процессоров, сопоставимых с теми, на которых работал iPhone 5S. Достигнуть таких показателей планируют с помощью различных мер, в том числе резкого роста числа дизайн-центров, стимулирования закупки российской электроники через сквозные проекты, а также программы по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в РФ и Китай.

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Реализацию проекта к указанному сроку оценили в 3,19 трлн рублей. Участники рынка назвали его амбициозным и почти нереализуемым. «Они хотят к 2030 году увеличить число дизайн-центров до 300. В каждом должно работать как минимум 100 профильных специалистов, то есть речь идет о 30–50 тысяч человек. С учетом того что цикл подготовки профильного специалиста составляет как минимум восемь-девять лет, эти 50 тысяч человек уже сейчас должны поступать в вузы», — заявил собеседник издания. Известно, что концепцию отправят на утверждение премьер-министру Михаилу Мишустину 22 апреля.

Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия сможет обеспечить себя семенами картофеля к 2025 году. Российские научные организации совместно с предприятиями в 2021 году произвели около 20 тысяч тонн элитных семян, что составляет почти половину потребности российского рынка. Общая посевная площадь под картофель в стране составила более 1,1 миллиона гектар, валовой сбор — более 18,2 миллионов тонн. При сохранении таких темпов производительности план будет реализован.

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Марина Совина
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