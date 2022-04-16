Постоялец гостиницы в центре Москвы напал с ножом на женщину

Постоялец гостиницы «Мариотт Тверская» в Москве напал с ножом на женщину

Постоялец гостиницы «Мариотт Тверская», которая располагается на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, набросился на женщину с ножом. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, подозреваемый и пострадавшая принимали участие в конференции «Комплаенс в России», проходившей в этой же гостинице в центре города.

Так, 33-летний юрист крупной компании напал с ножом на 38-летнюю участницу той же конференции, которая должна была выступать с докладом. Уточняется, что мужчина порезал ей палец. От госпитализации пострадавшая отказалась, а нападавшего отправили в больницу.

Ранее в Московской области арестовали 18-летнюю россиянку, обвиняемую в покушении на убийство 32-летней женщины, которую она приревновала к своему жениху. В драку вмешались прохожие, которые отобрали у нападавшей нож и вызвали пострадавшей скорую помощь.