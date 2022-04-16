Раскрыты обстоятельства ДТП с автобусами в Воронежской области

УМВД по Воронежской области назвало нарушение ПДД причиной ДТП с двумя автобусами

Управление МВД по Воронежской области раскрыло подробности аварии с двумя автобусами на трассе М-4 «Дон», в результате которой погибли два человека. По предварительным данным, один из водителей нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

По информации УМВД, водитель микроавтобуса Ford Transit 1985 года рождения, который ехал в направлении Ростова-на-Дону, при повороте налево столкнулся с автобусом Setra, который ехал в направлении Воронежа по маршруту Элиста — Санкт-Петербург.

В полиции уточнили, что погибшие находились в микроавтобусе. Пострадали водитель Setra и пассажиры микроавтобуса. Детей среди погибших и пострадавших нет. По данным регионального ГУ МЧС, автобус Setra был двухэтажным. Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель прокурора области Константин Кремнев. В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что проводится осмотр и уточняются обстоятельства аварии и сведения о пострадавших.

Авария произошла вечером 16 апреля на 524 километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Столкнулись междугородний автобус и микроавтобус. Сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

Позднее в больнице, куда доставили пострадавших, уточнили, что травмы получили 11 пассажиров, половина из них в тяжелом состоянии.

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