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Оценено состояние пострадавших в ДТП в Воронежской области

ТАСС: в ДТП с автобусами под Воронежем 11 госпитализированы, половина в тяжелом состоянии

Фото: СУ СКР по Воронежской области / Telegram

В больницу «Электроника» в Воронеже, куда доставили пострадавших в результате ДТП с двумя автобусами в Воронежской области, раскрыли их состояние. По данным ТАСС, госпитализированы 11 человек, половина из них находится в тяжелом состоянии.

«Одиннадцать человек доставлены, примерно половина из них тяжелые, сейчас рано [говорить о состоянии], идет обследование, есть переломы, разрывы и так далее», — рассказали в приемном отделении.

Авария произошла вечером 16 апреля на 524 километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Столкнулись междугородний автобус и микроавтобус. Сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

Позднее в УМВД уточнили, что травмы получили девять пассажиров. Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок.

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Марина Совина
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