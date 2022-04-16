Оценено состояние пострадавших в ДТП в Воронежской области

ТАСС: в ДТП с автобусами под Воронежем 11 госпитализированы, половина в тяжелом состоянии

В больницу «Электроника» в Воронеже, куда доставили пострадавших в результате ДТП с двумя автобусами в Воронежской области, раскрыли их состояние. По данным ТАСС, госпитализированы 11 человек, половина из них находится в тяжелом состоянии.

«Одиннадцать человек доставлены, примерно половина из них тяжелые, сейчас рано [говорить о состоянии], идет обследование, есть переломы, разрывы и так далее», — рассказали в приемном отделении.

Авария произошла вечером 16 апреля на 524 километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Столкнулись междугородний автобус и микроавтобус. Сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

Позднее в УМВД уточнили, что травмы получили девять пассажиров. Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок.