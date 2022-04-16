Раскрыто число госпитализированных после ДТП с автобусами в Воронежской области

УМВД сообщило о госпитализации 9 пострадавших в ДТП с атобусамии в Воронежской области

Управление МВД по Воронежской области уточнило число пострадавших и госпитализированных в результате ДПТ с автобусами в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС. По последним данным, травмы получили девять пассажиров, они доставлены в больницы.

«В результате столкновения, по предварительным данным, два человека погибли и девять госпитализированы», — подтвердили в УМВД.

Авария произошла вечером 16 апреля на 524 километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Столкнулись междугородний автобус и микроавтобус. Сообщалось о 15 пострадавших. Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок.

В начале апреля в Краснодаре столкнулись пустая маршрутка и заказной микроавтобус, пострадали восемь человек. всего в микроавтобусе находилось 14 человек, несовершеннолетних среди них не было.