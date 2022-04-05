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В российском городе столкнулись маршрутка и микроавтобус

РЕН ТВ: в Краснодаре восемь человек пострадали при столкновении маршрутки и микроавтобуса

Фото: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Краснодаре столкнулись пустая маршрутка и заказной микроавтобус, пострадали восемь человек. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на источник.

ДТП произошло утром во вторник, 5 апреля, на улице Западный обход. По сведениям телеканала, всего в микроавтобусе находилось 14 человек, несовершеннолетних среди них не было.

Всем пострадавшим пассажирам в российском городе медики оказывают помощь на месте. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются. На месте работают правоохранители.

Ранее в Якутии на трассе «Вилюй» в аварии погибли четверо, пострадали три человека.

Уточняется, что столкнулись Mitsubishi L200 и Nissan X-Trail. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Nissan выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение со вторым легковым автомобилем.

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Анна Щербакова
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