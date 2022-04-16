В ДНР сообщили о ранении 26 мирных жителей в результате обстрела ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК заявило о ранении 26 мирных жителей в результате обстрела ВСУ

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные обстреляли территории, перешедшие под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР), ранены 26 человек. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов ВСУ ранее освобожденных территорий республики», — говорится в сообщении.

Представительство также зафиксировало общее количество пострадавших на освобожденной территорий ДНР. По последним данным, оно составляет 1133 человека, в том числе 59 детей.

Ранее украинские войска обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. «По направлению: 6:00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в заявлении.

