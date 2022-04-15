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Войска Украины обстреляли Донецк

Войска Украины обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что после 3:00 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). «По направлению: 6:00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в заявлении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Украиной Куйбышевского района Донецка. «После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.45 — н.п. Авдеевка — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

12 апреля стало известно о новых жертвах конфликта на Украине среди мирных жителей Донбасса. В результате обстрела украинскими военными города Ясиноватая из БМ-21 «Град» погибли два человека.

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Марина Совина
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