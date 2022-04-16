Премьера Албании сняли с рейса из-за отказа надеть маску

Премьера Албании Эди Раму сняли с рейса в Германии из-за его отказа надеть защитную маску

В Германии сняли с рейса Франкфурт-на-Майне — Детройт премьер-министра Албании Эди Раму. Причиной стал его отказ надеть защитную маску, передает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент случился в декабре 2021 года. Рама отказывался следовать общим эпидемическим правилам и использовать маску, поэтому экипаж воздушного судна вызвал полицию. В итоге с рейса сняли не только премьера, но и всю его делегацию в составе 10 человек. Позже, после переговоров с представителем МИД Германии, албанский политик согласился с требованием местных властей, и вылетел в Детройт следующим рейсом.

В ноябре 2021 года полицейские задержали заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Сообщалось, что они повалили 63-летнего Ильина на пол, скрутили и заковали в наручники. Причиной стал его отказ надеть маску.