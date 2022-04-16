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Китайские тайконавты вернулись на Землю после полугодовой миссии

Капсула Shenzhou 13 с китайскими космонавтами приземлилась на Землю

Фото: Costfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила об успешном возвращении трех тайконавтов на Землю после выполнения полугодовой миссии в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.

Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля Shenzhou 13 с астронавтами Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу приземлилась на посадочную площадку «Дунфэн» в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Миссия к орбитальной станции КНР признана успешной, говорится в сообщении CASC.

Запуск Shenzhou 13 состоялся 16 октября 2021 года с космодрома Цзюцюань. Тайконавты провели на космической станции 183 дня.

В июне прошлого года Китай запустил корабль Shenzhou 12 с космонавтами к строящейся орбитальной станции. Тайконавты вернулись на Землю в сентябре.

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Ксения Назарова
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