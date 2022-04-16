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СК проверит данные о задержании украинскими боевиками 837 человек

СК проверит сведения о задержании украинскими боевиками 837 человек в Донецкой области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России проверит данные о задержании украинскими боевиками 837 человек в городе Лиман Краматорского района Донецкой области за подозрение в лояльности России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что СК запросит и приобщит к материалам расследуемого уголовного дела информацию, которая была дана Министерством обороны России. Соответствующие сведения будут проанализированы в ходе дальнейшего расследования, рассказали в ведомстве.

Накануне в Национальном центре управления обороной Российской Федерации также заявили, что националисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» порядка 6,2 тысячи иностранцев, в портах заблокированы 76 иностранных судов.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях российских военных в Буче. Дело было возбуждено по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

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Сергей Истомин
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