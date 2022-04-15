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СК возбудил дело из-за фейков о действиях российских военных в Буче

СК РФ возбудил дело по статье 207.3 УК из-за фейков о действиях российских ВС в Буче

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело из-за фейков о действиях российских военных в Буче. Об этом сообщается в журнале «Zаписки следователя».

Дело возбуждено после украинской провокации в городе по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Других подробностей расследования не раскрывается.

Киев и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. После этого российское Минобороны назвало эти сообщения провокацией. Президент России Владимир Путин назвал события в Буче фейком подобно данным о химоружии в Сирии.

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Марина Совина
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