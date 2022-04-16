Обвиняемая в распространении фейков учительница из Пензы дала показания

Обвиняемая в дискредитации армии России учительница из Пензы Ирина Ген дала показания

Учительница английского языка Ирина Ген, обвиняемая в распространении фейков и дискредитации армии России, дала показания. Об этом сообщил ее адвокат Александр Федулов, пишет РИА Новости.

Юрист отметил, что следователь в пятницу, 15 апреля, допросил Ген по этому делу. «Процессуальный статус [остался] прежний. Мера пресечения — подписка о невыезде. [На допросе Ген] сообщила, что мы не признаем [вину]. Прослушали аудиозаписи, дали показания по ним», — сказал адвокат. По словам Федулова, расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что на Ген завели уголовное дело о дискредитации ВС России после того, как она допустила критические высказывания о действиях российской армии на Украине. Речь преподавательницы на уроке записали школьники, после чего она была отправлена в правоохранительные органы. На женщину возбудили дело по статье 207.3 УК РФ. Преподаватель дала признательные показания во время беседы с ФСБ, женщине грозит штраф, а также наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о деле.

