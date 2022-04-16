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Зеленский заявил об угрозе прекращения переговоров с Россией

Зеленский заявил, что Киев прекратит переговоры в случае уничтожения солдат в Мариуполе

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прекратит вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят, поставит точку на всех переговорах», — пригрозил он.

Ранее, 13 апреля, Минобороны России заявило о 1026 сдавшихся в плен военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. В числе сдавшихся — 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. 151 человек был ранен, их направили в городскую больницу Мариуполя.

По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, Россия относится к пленным гуманно и не применяет к ним запрещенные методы воздействия.

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Марк Успенский
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