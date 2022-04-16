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Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Президент РФ Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 тысяч рублей или аресте до 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно закону, для граждан устанавливается ответственность в виде административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток. Для должностных лиц — от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кроме того, за повторное нарушение устанавливается штраф штраф в размере от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее соответствующий закон приняли депутаты Госдумы в третьем чтении. Также глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что штрафы за уравнивание роли СССР и фашистской Германии в Великой Отечественной войне могут получить участники теле- и радиоэфиров, которые высказываются публично. Следить за правонарушениями будут Роскомнадзор и прокуратура, добавила она.

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Юлия Ямпольская
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