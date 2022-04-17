Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британцы начали отказываться от поддержки санкций против России

Опрос RedfieldWilton: все меньше британцев поддерживают санкции против РФ из-за роста цен

Фото: Jon Super / Globallookpress.com

Все больше жителей Великобритании начали отказываться от поддержки санкций против России из-за роста цен. Это следует из результатов опроса Redfield and Wilton Strategies, пишет The Sunday Telegraph.

Компания выяснила, что из-за жестких антироссийских ограничений подорожало топливо — платить за него повышенную цену часть британцев не готова. 54 процента опрошенных жителей Великобритании заявили, что их финансовое положение за последний год ухудшилось. При этом два месяца назад эта доля составляла 42 процента.

Дальнейшую деградацию финансового положения Британии в будущем допустили 62 процента участников исследования. Менее трети респондентов сообщили о повышении заработной платы в ответ на инфляцию, в то время как оставшаяся часть опрошенных считают, что даже повышенной ставки не хватит для нормальной жизни в условиях роста цен.

Ранее Bloomberg сообщал, что жители Великобритании запаниковали из-за подорожавшего фастфуда, который многие офисные работники используют в качестве ланча. Сети ресторанов быстрого питания тогда объяснили рост цен подорожанием ингредиентов.

Ряд стран ввели антироссийские санкции в знак протеста против проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля. Ее основной целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей республик Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении завода по производству боеприпасов на Украине
В Минобороны рассказали о восстановлении трофейной техники ВСУ
МИД ДНР заявил об отсутствии ответа Болгарии на ноту об освобождении моряков
В России временно смягчили ограничения на вывоз минеральных удобрений
Гастроэнтеролог предупредила о вреде супа для одной категории людей
Протестующие заблокировали нефтяное месторождение в Ливии
Следствие заинтересовалось рассказом жительницы Мариуполя об обстрелах «Азова»
Белый дом выставил на продажу коллекционные монеты с Зеленским
Синоптик пообещал москвичам потепление
Британцы начали отказываться от поддержки санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.