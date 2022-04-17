Британцы начали отказываться от поддержки санкций против России

Опрос RedfieldWilton: все меньше британцев поддерживают санкции против РФ из-за роста цен

Все больше жителей Великобритании начали отказываться от поддержки санкций против России из-за роста цен. Это следует из результатов опроса Redfield and Wilton Strategies, пишет The Sunday Telegraph.

Компания выяснила, что из-за жестких антироссийских ограничений подорожало топливо — платить за него повышенную цену часть британцев не готова. 54 процента опрошенных жителей Великобритании заявили, что их финансовое положение за последний год ухудшилось. При этом два месяца назад эта доля составляла 42 процента.

Дальнейшую деградацию финансового положения Британии в будущем допустили 62 процента участников исследования. Менее трети респондентов сообщили о повышении заработной платы в ответ на инфляцию, в то время как оставшаяся часть опрошенных считают, что даже повышенной ставки не хватит для нормальной жизни в условиях роста цен.

Ранее Bloomberg сообщал, что жители Великобритании запаниковали из-за подорожавшего фастфуда, который многие офисные работники используют в качестве ланча. Сети ресторанов быстрого питания тогда объяснили рост цен подорожанием ингредиентов.

Ряд стран ввели антироссийские санкции в знак протеста против проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля. Ее основной целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей республик Донбасса.