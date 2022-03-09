Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Британцы запаниковали из-за подорожавшего фастфуда

Жители Великобритании столкнулись с ростом цен на фастфуд

Кадр: Channel 5 / YouTube

Жители Великобритании запаниковали из-за подорожавшего фастфуда, который многие офисные работники используют в качестве ланча, пишет Bloomberg.

Популярные сети ресторанов быстрого питания объясняют рост цен подорожанием ингредиентов. Издание отмечает, что оно пришлось на момент, когда многие офисные работники, особенно в столице страны Лондоне, начали возвращаться на рабочие места после пандемии коронавируса.

Сеть ресторанов Greggs ожидает, что в ближайшем будущем рост цен продолжится. В то же время сеть Crosstown, специализирующаяся на пончиках и кофе, предупредила о возможном закрытии из-за нерентабельности.

По словам собеседников издания на рынке, закупочная стоимость некоторых ингредиентов выросла за последнее время на 36 процентов.

8 марта в США рекордно выросли розничные цены на бензин. Стоимость галлона (3,7 литра) превысила на некоторых автозаправочных станциях уровень 4,17 доллара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об атаке украинских националистов на энергоснабжение ЧАЭС
Россия направит документы в ОЗХО об опасности провокаций с химоружием на Украине
Вероятность снижения числа курильщиков в России оценили
В ООН призвали отказаться от наносящих ущерб россиянам санкций
Блинкен рассказал об обещании ОАЭ нарастить объемы добычи нефти
17-летняя Трусова получила звание заслуженного мастера спорта
Блинкен назвал Россию единственной способной решить кризис на Украине страной
Россия заявила о заинтересованности в полном выполнении газовых обязательств
Зеленский заявил о готовности к компромиссам
Британия изолирует Россию от мира
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.