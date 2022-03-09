Британцы запаниковали из-за подорожавшего фастфуда

Жители Великобритании столкнулись с ростом цен на фастфуд

Жители Великобритании запаниковали из-за подорожавшего фастфуда, который многие офисные работники используют в качестве ланча, пишет Bloomberg.

Популярные сети ресторанов быстрого питания объясняют рост цен подорожанием ингредиентов. Издание отмечает, что оно пришлось на момент, когда многие офисные работники, особенно в столице страны Лондоне, начали возвращаться на рабочие места после пандемии коронавируса.

Сеть ресторанов Greggs ожидает, что в ближайшем будущем рост цен продолжится. В то же время сеть Crosstown, специализирующаяся на пончиках и кофе, предупредила о возможном закрытии из-за нерентабельности.

По словам собеседников издания на рынке, закупочная стоимость некоторых ингредиентов выросла за последнее время на 36 процентов.

8 марта в США рекордно выросли розничные цены на бензин. Стоимость галлона (3,7 литра) превысила на некоторых автозаправочных станциях уровень 4,17 доллара.

