Украинский боец нацбата пообещал подростку автомат и похвастался вознаграждением

Боец украинского нацбата «Донбасс» пообещал подростку автомат и рассказал о заработках

Боец украинского нацбатальона «Донбасс» пообещал знакомому подростку автомат и похвастался перед ним заработанными деньгами. Это следует из их переписки, которая попала в распоряжение российских силовиков, передает РИА Новости.

Агентство утверждает, что получивший от националиста сообщения подросток хотел выехать в Россию как беженец. С несовершеннолетним общался боец Сергей Еремеев — командир группы, который собирается, как он утверждает, служить как минимум до осени.

«Отдыхать мало приходится, работать больше, но оно того стоит», — написал боец нацбата Еремеев, подчеркнув, что за это ему платят деньги.

Украинец уточнил, что за работу ему обещают 100 тысяч гривен в месяц и еще 40 тысяч за подбитую технику. Он рассказал, что уже заработал на дом, отметив, что может взять подростка с собой. На просьбу несовершеннолетнего получить для этого оружие Еремеев пишет: «Я автомат тебе принесу».

Ранее вертолетчики Росгвардии уничтожили группу украинских националистов в тылу противника. Авиационная группа выполнила скрытный полет и нанесла авиаудар, уничтожив вооруженную группу противника и три единицы военной техники.

Спецоперация по защите республик Донбасса началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Одной из целью является денацификация Украины. Глава государства 5 марта раскрыл смысл этого понятия — он объяснил, что в украинском правительстве есть радикалы, от которых необходимо избавиться.