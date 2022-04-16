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Вертолетчики Росгвардии нанесли авиаудар по группе украинских националистов

Вертолетчики Росгвардии уничтожили украинских националистов и технику в тылу противника

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Вертолетчики Росгвардии несколько дней назад уничтожили группу украинских националистов в тылу противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно заявлению представителей Росгвардии, авиационная группа выполнила скрытный подлет и нанесла авиаудар по группе националистов, в результате которого были уничтожены вооруженная группа противника и три единицы военной техники. Помимо этого, в ведомстве рассказали, что ежедневно экипажи вертолетов выполняют служебно-боевые задачи. Также отмечается, что вертолетчикам приходится летать на низких высотах, потому что так легче заметить замаскированные позиции противника.

Ранее Министерство обороны России заявило, что высокоточными ракетами с воздуха были поражены десять объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, российская авиация за сутки уничтожила три района сосредоточения украинских войск, два района сосредоточения военной техники и вооружения ВСУ, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты дислокации нацформирований.

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Марина Совина
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