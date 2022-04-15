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Минобороны РФ сообщило об ударах по десяти объектам ВСУ высокоточными ракетами

Минобороны: авиация ВС РФ за сутки поразила высокоточными ракетами десять объектов ВСУ
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министерство обороны России заявило, что высокоточными ракетами с воздуха были поражены десять объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация за сутки уничтожила три района сосредоточения украинских войск, два района сосредоточения военной техники и вооружения ВСУ, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты дислокации нацформирований.

Ранее Конашенков сообщил, что российскими военными была предотвращены попытка разрушения ВСУ Каховской ГЭС, которая находится в Херсонской области. Он объяснил, что около 07:00 утра по московскому времени дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар двумя тактическими ракетами «Точка-У» по электростанции. Обе ракеты удалось сбить в воздухе средствами ПВО Вооруженных сил России, однако осколки одной из них упали в районе Новой Каховки.

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Марина Совина
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