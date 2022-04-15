Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о предотвращении разрушения Каховской ГЭС

Минобороны России заявило о предотвращении разрушения украинскими военными Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

Российскими военными была предотвращены попытка разрушения Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС, которая находится в Херсонской области. Об этом в пятницу, 15 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он объяснил, что около 07:00 утра по московскому времени дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар двумя тактическими ракетами «Точка-У» по электростанции. Обе ракеты удалось сбить в воздухе средствами ПВО Вооруженных сил России, однако осколки одной из них упали в районе Новой Каховки.

В результате падения осколков боеприпаса, пострадали женщина и ребенок. Российские военнослужащие на месте оказали им помощь, позднее их доставили в медучреждение. Также оказались повреждены здания детского сада и жилые дома.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта 2022
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля 2022

«Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных Сил», — сказал Конашенков.

Каховская ГЭС обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины, а также северных районов Крыма.

Ранее попавший в засаду российский танк Т-80 смог выдержать попадание ракет ВСУ. По словам командира танкового взвода, бронемашине удалось выдержать попадание нескольких ракет противотанковых комплексов, после чего экипаж смог отбить атаку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Американские дроны-камикадзе применили против российских танков в ДНР
Безработного и водителя отправили в колонию за убийство россиян и разбой
На смартфонах Samsung заметили загадочные полосы
В Москве заметили пропажу одного типа квартир
Захарова раскритиковала власти Молдавии за запрет георгиевской ленты
Италия возобновила работу посольства на Украине
В России понадеялись на скорое возобновление туров на курорты Египта
Популярная актриса назвала причину отказа от ипотеки
WhatsApp объявил о новой функции
Китай отказался поддерживать экономику дешевыми кредитами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.