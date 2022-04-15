Минобороны сообщило о предотвращении разрушения Каховской ГЭС

Минобороны России заявило о предотвращении разрушения украинскими военными Каховской ГЭС

Российскими военными была предотвращены попытка разрушения Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской ГЭС, которая находится в Херсонской области. Об этом в пятницу, 15 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он объяснил, что около 07:00 утра по московскому времени дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар двумя тактическими ракетами «Точка-У» по электростанции. Обе ракеты удалось сбить в воздухе средствами ПВО Вооруженных сил России, однако осколки одной из них упали в районе Новой Каховки.

В результате падения осколков боеприпаса, пострадали женщина и ребенок. Российские военнослужащие на месте оказали им помощь, позднее их доставили в медучреждение. Также оказались повреждены здания детского сада и жилые дома.

«Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных Сил», — сказал Конашенков.

Каховская ГЭС обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины, а также северных районов Крыма.

Ранее попавший в засаду российский танк Т-80 смог выдержать попадание ракет ВСУ. По словам командира танкового взвода, бронемашине удалось выдержать попадание нескольких ракет противотанковых комплексов, после чего экипаж смог отбить атаку.